Поліцейські Білоцерківщини оперативно затримали грабіжника

Працівники поліції Узина, які перебували поза службою побачили молодика, що тікав від працівниць пошти. Не гаючи ні секунди, правоохоронці також почали переслідувати втікача та наздогнали грабіжника.

На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу.

Поліцейські з’ясували, що 34-річний киянин замовив через Інтернет-магазин мобільний телефон вартістю майже 50 тисяч гривень. Аферу продумав завчасно, адже до відділення він прийшов з дешевою копією такого ж засобу зв‘язку.

Під час огляду ґаджету чоловік помітно нервував. Коли він побачив, що працівники пошти за ним постійно спостерігають, вихопив коробку з-під оригіналу у однієї із працівниць та кинувся навтьоки. Вже на вулиці молодик позбувся копії телефону, однак далеко втекти не зміг.

Слідчі Білої Церкви розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Київської області