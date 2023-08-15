Поліцейські Дніпра викрили шахрая, який привласнив понад ₴2 млн.

Представляючись надійним бізнес-партнером злочинець пропонував потерпілим послуги оптової торгівлі побутовими товарами.

Працівники Дніпровського районного управління поліції встановили 42-річного місцевого жителя, який вигадав шахрайську оборудку. Він, представляючись «підприємцем» з багаторічним досвідом, ошукав громадян на майже 2,5 млн гривень.

Злочинець повідомляв потерпілим, що займається оптовою купівлею-продажем побутової техніки. Обіцяв придбати товар за цінами, які є значно нижчими за ринкові. Він зазначав, що через своїх закордонних бізнес-партнерів зможе купити таку техніку. Однак, вже в момент передачі грошових коштів, чоловік мав на меті заволодіти ними, а зобов`язання з купівлі побутової техніки та подальшої її передачі замовнику – не виконувати. Жертвами злочинних дій шахрая стали троє місцевих жителів.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 12 років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Поліція Дніпра звертається до громадян бути обачним. Перевіряйте відгуки про товар і продавця. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Не виключено, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших. Зберігайте всі документи, надані продавцем, а також електронне листування. У разі виникнення непорозумінь, вони стануть вашим підтвердженням здійснення покупки. У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, звертайтесь на спецлінію «102».

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Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області