Голова селищної ради на Харківщині добровільно співпрацював з окупантами

За даними слідства, голова Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади Чугуївського району після захоплення регіону добровільно погодився на співпрацю з окупантами.

Посадовець складав списки з персональними даними військовослужбовців Збройних Сил України, учасників АТО та їх родин, передавав вказані дані російським військовим для «перевірок».

Крім цього, зрадник забезпечив окупантам доступ до будівель та споруд місцевих сільськогосподарських і промислових підприємств.

Також він заправляв дизельним паливом російську військову техніку.

Зрадник навіть встиг організувати харчування російських військовослужбовців у їдальні Чкаловського ліцею.

Перед деокупацією він втік на територію рф, де нині переховується від українського правосуддя.

За фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), керівником Харківської обласної прокуратури посадовцю заочно повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура