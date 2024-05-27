У Києві поліцейські столиці протягом доби затримали чоловіка, який пограбував жінку

Зловмисник прослідував за жінкою, підбіг ззаду та силою зірвав з шиї потерпілої золотий ланцюжок. Порушника затримано, йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До Шевченківського управління поліції звернулася місцева мешканка, з повідомлення про пограбування. Потерпіла розповіла що поверталась з магазину додому, як раптом до неї ззаду підбіг невідомий, зірвав з її шиї золотий ланцюжок та втік.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Іван Негуриця, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група:

«Ми оперативно встановили особу зловмисника та передали орієнтування усім підрозділам. Ним виявився раніше судимий 43-річний житель Київщини, який минулого року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення аналогічного злочину. Протягом доби ми встановили місцеперебування зловмисника та затримали його».

Нині слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва