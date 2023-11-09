На Львівщині судитимуть зловмисника, який спричинив знайомому смертельні травми

Обвинувачений завдав жертві чисельних ударів гайковим ключем по голові та в інші ділянки тіла, спричинивши тяжкі ушкодження, від яких той помер. за скоєне йому загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

Як встановили співробітники Дрогобицького районного відділу поліції, 14 серпня близько четвертої години ночі у квартирі одного з будинків на вулиці Грушевського у Дрогобичі між двома чоловіками, які перебували в гостях – жителями райцентру віком 39 та 40 років, виник побутовий конфлікт, під час якого старший з чоловіків жорстоко побив молодшого.

Зловмисник завдав жертві чисельних ударів гайковим ключем по голові та в інші ділянки тіла, спричинивши тяжкі ушкодження, від яких той помер на місці події. Обидва чоловіки перебували у нетверезому стані.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке проводилось за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, відкритому за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

За рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою.

Відділ комунікації поліції Львівської області