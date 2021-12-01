Поліцейські Дніпропетровщини припинили діяльність наркосиндикату

Затримали 14 учасників злочинної організації, які займалися вирощуванням конопель у промислових масштабах для подальшого збуту «товару» на території Кривого Рогу. Крім того, займалися збутом метамфетаміну. Учора, 30 листопада, поліцейські провели фінальний етап спецоперації, до якої були залучені 200 правоохоронців.

Викрили та задокументували діяльність учасників злочинної організації оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції. Документування протиправної діяльності угруповання проводилося майже рік — і правоохоронцям вдалося встановити місця вирощування наркотичних рослин, методи збуту та кожного його учасника.

Як встановили оперативники, структура організації складалася з кількох відокремлених підрозділів, учасники якої мешканці Кривого Рогу та наближених до міста населених пунктів. Між ними були чітко розподілені ролі. Ієрархія будувалася таким чином: лідер злочинної організації, його довірені особи, куратори окремих її ланок, постачальники, збувачі та інші «працівники».

У серпні цього року поліцейські провели першу фазу спецоперації, внаслідок якої виявили плантації конопель. На території одного з домоволодінь зловмисники збудували теплицю на 6 секцій загальною площею 2700 квадратних метрів та встановили спеціальну систему поливу. Земельна ділянка була оформлена на одного з учасників. Ще кілька доглядали за рослинами та охороняли територію. Тоді правоохоронці затримали одну особу, вилучили понад 10 тис. кущів конопель і готову до збуту продукцію на 130 млн грн.

Учора, 30 листопада, провели фінальний етап спецоперації, до якої були залучені 200 правоохоронців – оперативники управління стратегічних розслідувань, слідчі, спецпідрозділ КОРД та ДСР. За результатами її проведення 14 учасників злочинної організації затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманим та ще двом фігурантам повідомили про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

— ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

— ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

— ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Крім того, провели одночасно 43 санкціоновані обшуки та вилучили наркотичні та психотропні речовини, зброю, набої, гроші, автомобілі, спецобладнання для виявлення та нейтралізації засобів стеження. Загальна вартість вилученого майна становить понад 10 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України