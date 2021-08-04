Поліцейські Донеччини викрили конвоїра в’язниці «Ізоляція» у катуваннях і торгівлі людьми

Чоловіку оголошено заочну підозру в участі у терористичній організації та незаконного воєнізованого формування, жорстокому поводженні з цивільним населенням і трудовій експлуатації полонених.

Діяльність 36-річного тюремника задокументували співробітники управління міграційної поліції та детективи слідчого управління за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Встановлено, що на початку 2017 року мешканець Донецька з корисливих мотивів вступив на службу до так званого «министерства госбезопасности ДНР», що контролюється РФ. Найманця було призначено на посаду конвоїра-охоронця в’язниці «Ізоляція».

Поліцейські здобули докази того, що бойовик незаконно утримував у камерах місцевих мешканців, яких позбавили волі за їхню проукраїнську позицію, застосовував до бранців фізичні та психологічні тортури та примушував до виконання важкої праці.

Фігуранта притягують до відповідальності за чотирма статтями Кримінального кодексу України (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 149). Чоловіку оголошено про підозру. Згідно з чинним законодавством, його може бути засуджено заочно та після затримання одразу поміщено до міць позбавлення волі.

Станом на сьогодні заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни на «базі МДБ ДНР» на території «Ізоляції» 17 особам.

Відділ комунікації поліції Донецької області