Мешканку Львівщини, яка підтримувала окупантів та називала українців іудами, фашистами, хохлами, засуджено до 5 років ув’язнення

За принципової позиції прокурорів обласної прокуратури Львівський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції. Рішенням останнього громадянку України визнано винною за фактами порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, релігійних переконань та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 161, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що впродовж минулого року засуджена, використовуючи власний акаунт у забороненій соцмережі «Однокласники», розміщувала матеріали, у яких виправдовувала збройну агресію рф проти України. Також жінка поширювала інформацію, де підтримувала президента та військових рф.

Окрім того, фігурантка розміщувала дописи на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Зокрема поширювала текст наступного змісту: «Запомните, иуды Украинцы, Вам никогда Донбасс не покорить!».

У розповсюдженому контенті жінка називала українців фашистами, хохлами, чим розпалювала національну ворожнечу та ненависть.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури