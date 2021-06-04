Поліцейські Донеччини викрили маріупольця з психотропами майже на 300 000 гривень

У чоловіка оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Донецькій області ДБН Нацполіції України виявили два пакети з психотропною речовиною альфа-сіль. Загальна вага вилученого сягає 500 грамів.

24-річного чоловіка з наркотиками викрили поліцейські під час відпрацювання Центрального району Маріуполя.

Під час огляду у зловмисника правоохоронці виявили два пакети з психотропною речовиною альфа-PVP.

Речовину вилучили та направили на проведення експертного дослідження до Донецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Попередньо, загальна вага вилученого сягає 500 грамів.

Вартість психотропів за цінами «тіньового» ринку становить близько 300 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі Маріуполя розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Донецької області