Поліцейські Донеччини вилучили 10 кг наркотиків і затримали наркоторговця

Канабіс, інші наркотичні речовини, а також зброю виявила поліція у жителя Волноваського району. Вартість вилучених наркотиків сягає 700 000 гривень. А в Маріуполі правоохоронці викрили наркодилера та запобігли збуту партії закладок.

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю Нацполіції в Донецькій області отримали оперативну інформацію про те, що 29-річний житель села Запорізьке Волноваського району зберігає вдома велику партію наркотиків.

Спільно з дізнавачами Волноваського відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури в помешканні чоловіка було проведено обшук.

Поліцейські вилучили 10 кг канабісу та зіп-пакети з різними наркотичними та психотропними речовинами (PVP, мефедрон тощо). Крім того, у фігуранта вилучено дві рушниці та карабін (нарізна зброя), а також патрони.

Вилучені наркотики спрямовані на експертизу. Їх вартість за цінами «чорного» ринку сягає 700 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Остаточну кваліфікацію буде визначено після проведення експертиз.

У Маріуполі бійці роти поліції особливого призначення затримали місцевого мешканця під час розкладання закладок. Встановлено, що 22-річний чоловік працює закладником на Інтернет-магазин наркотиків. За одну закладку збувач отримував 60 гривень.

Для документування злочину на місце було викликано слідчо-оперативну групу Маріупольського районного управління поліції.

Поліцейські вилучили у наркоділка 99 згортків з наркотичною речовиною Альфа-PVP (так звані солі).

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України й поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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Відділ комунікації поліції Донецької області