Поліцейські Херсона встановили осіб, причетних до стрілянини в центрі міста

Вчора, 9 лютого, близько 20:30 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини зателефонував небайдужий житель обласного центра. Чоловік повідомив, що поблизу одного з розважальних закладів по вул. Соборній група невідомих громадян спричинили тілесні ушкодження чоловікові. При цьому зловмисники здійснили в потерпілого кілька пострілів, після чого зникли на автомобілі в невідомому напрямку.

Вжитими заходами поліцейські встановили особи нападників. Нині один із них затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають необхідні слідчі дії.

Як повідомив заступник начальника Херсонського райуправління поліції Андрій Коршун, після отримання повідомлення керівництвом поліції Херсонщини на території міста була введена поліцейська операція «Сирена», а на місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група. Там вже знаходилася карета швидкої допомоги. Лікарі повідомили правоохоронцям, що у 50-річного потерпілого попередньо діагностовано численні забої тіла та кілька поранень, характерних після застосування травматичної зброї.

В ході комплексу вжитих слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили причетних до нападу на потерпілого. Це група з 5 чоловіків, які раніше, так само як і поранений, потрапляли в поле зору поліцейських. Одного з підозрюваних, віком 44 роки, правоохоронці затримали за місцем проживання. Місцеперебування інших нападників наразі встановлюється.

Затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України був поміщений в умови ізолятора тимчасового тримання. Наразі проводяться необхідні слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. З’ясовуються усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Херсонської області