Поліцейські Іршавщини затримали жителя району, який напав на самотню пенсіонерку

У ніч на 27 серпня невідомий чоловік вдерся до будинку пенсіонерки та, погрожуючи ножем, заволодів її грошима та телефоном. Прибувши за викликом, працівники Іршавського відділення поліції провели першочергові заходи для з’ясування обставин злочину та встановлення причетної до розбійного нападу особи.

Оперативники кримінальної поліції Іршавське відділення поліції

встановили, що до будинку самотньої бабусі проник 30-річний мешканець села Білки. Останній напередодні приїхав із сезонних заробітків і дорогою додому зайшов до будинку жінки та скоїв злочин.

Жителя Іршавщини поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Викрадене майно від нього вилучили та повернуть потерпілій. Також жителя Білок перевіряють на причетність до вчинення інших майнових злочинів на території району.

За фактом злочину слідчі Іршавщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто Розбійний напад. Затриманому вже повідомили про підозру у вказаному злочині. За вчинене йому передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

ГУ Національної поліції в Закарпатській області