Ігнорує виклики до суду: САП просить взяти під варту голову Тернопільської облради, якого підозрюють у хабарництві

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягає змінити запобіжний захід для голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

“Прокурор наполягає на застосуванні до особи більш суворого запобіжного заходу – триманні під вартою, а також стягненні в дохід держави застави, яку було внесено за указаного підозрюваного – понад 805 тис. грн. Про результати розгляду указаного клопотання буде повідомлено додатково”, — йдеться у дописі.

Крім того, він не з’явився на судове засідання 25.10.2023 через що, строк дії процесуальних обов’язків сплив, оскільки без присутності підозрюваного неможливо проводити судовий розгляд та розглядати клопотання.

* * *

Голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області 26 червня затримали під час отримання частини хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного із місцевих підприємств.

Згодом Вищий антикорупційний суд відправив під варту голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка на 60 діб, але при цьому визначив заставу у розмірі 805 200 гривень.

Водночас Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у відстороненні Михайла Головка з посади голови Тернопільської обласної ради.