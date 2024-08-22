$3000 за групу інвалідності та зняття з військового обліку – 44-річному мешканцю Київщини повідомлено про підозру

«Торговця» медичними документами викрили слідчі поліції Києва та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Як встановили правоохоронці, фігурант підшукував клієнтів серед своїх знайомих, розповідаючи їм, що має «зв’язки» серед працівників Медико-соціальних експертних комісій та може допомогти отримати групу інвалідності, яка буде підставою про виключення їх з військового обліку. Прайс на послуги становив 3000 доларів.

На його пропозицію відгукнувся один зі знайомих. Для початку, зловмисник попросив надіслати на його банківський рахунок 100 доларів, а потім у ході особистих зустрічей отримав частинами від чоловіка ще 3000 доларів.

Поліцейські затримали фігуранта під час отримання ним коштів. Крім того, правоохоронці вилучили у підозрюваного підроблені медичні документи, у яких були внесені неправдиві відомості, які у подальшому допомогли б «клієнту» отримати ІІ групу інвалідності.

Слідчий повідомив фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, які причетні до вказаної злочинної схеми та були у змові з підозрюваним.

Відділ комунікації поліції Києва