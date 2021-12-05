Поліцейські Київщини викрили групу квартирних крадіїв з Грузії

2 грудня близько 18 години 48-ми та 33-річний зловмисники вдерлися до квартири місті Вишневе. Крадії викрали гроші, 3 золоті каблучки, 3 наручних механічних годинника та 2 наручних смарт-годинника.

Правоохоронці Київщини провели низку оперативно-розшукових заходів та «за гарячим слідом» затримали лиходіїв. Встановлено, що до квартири чоловіки потрапили шляхом підбору ключа.

За місцями проживання фігурантів проведено санкціоновані обшуки та вилучено низку речових доказів, зокрема відмички, викрадені цінності, одяг та взуття, у яких зловмисники здійснювали крадіжки.

Крадіїв затримано.

Також встановлено, що чоловіки причетні ще до трьох крадіжок на території Бучанського та Обухівського районів. Правоохоронці з’ясували, що чоловіки і раніше були судимі, один із них і на даний час перебуває у статусі обвинуваченого

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) ККУ. // Вартові еспресо