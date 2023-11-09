Судитимуть 11 російських окупантів, які в Бучанському районі розстріляли автомобілі з мирними мешканцями

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одинадцятьох військовослужбовців 37-ої окремої мотострілкової бригади 36-ої загальновійськової армії збройних сил рф, які розстріляли цивільні автомобілі з мирними мешканцями. Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2022 року російські військовослужбовці, озброєні вогнепальною зброєю та бойовою технікою, здійснювали фільтраційні заходи в окупованому селі Мотижин і на його околицях.

Пересуваючись на броньованій техніці із позначкою «V», вони відкрили вогонь по двох цивільних автомобілях з мирними мешканцями поблизу ландшафтного парку в Мотижині, а також на вулиці Шевченка в самому населеному пункті.

В обох випадках люди намагалися виїхати із зони бойових дій в сторону Житомирської траси. Транспортні засоби рухалися назустріч ворожій техніці та не мали жодних ознак приналежності до Сил оборони України. Коли автомобілі зупинилися, військовослужбовці країни-агресора без попередження відкрили по них прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів від вогнепальних поранень загинули шестеро цивільних громадян.

Тривають заходи із встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до розстрілу цивільних.

Досудове розслідування здійснювалось ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Фастівського РВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура