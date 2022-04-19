Світові лідери обговорили протидію російській агресії. США і Великобританія готові надати Україні більше артилерії

Серед учасників розмови були президент США Джозеф Байден, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За підсумками зустрічі президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна повинна отримати максимальну підтримку, щоб не допустити перемогу Росії у війні.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Путіна негайно припинити обстріли і вивести війська з території. // LB.ua

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Байден та Джонсон готові надати Україні артилерійську зброю

Рішення зумовлене переходом Росії в нову фазу війни.

Президент США Джо Байден та премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтвердили наміри надати Україні більше артилерійського озброєння. Про це повідомляють видання Цензор.нет та Reuters.

«Їм (Україні — ред.) потрібна підтримка артилерією і це те, що ми можемо надати у доповнення до інших форм підтримки», — заявив Борис Джонсон, коментуючи відповідне рішення.

Водночас, американські медіа повідомляють, що Джо Байден також підтвердив такі наміри. У відповідь на запитання журналістів, чи надійде від США в Україну більше артилерії, президент США відповів: «Так».

Таке рішення світових лідерів зумовлене переходом Росії в нову фазу війни в Україні. // LB.ua