Подвійне вбивство на Луганщині – підозрюваного взято під варту

За процесуального керівництва Станично-Луганського відділу Щастинської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру раніше судимому мешканцю смт Станиця Луганська у вчиненні подвійного вбивства (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі за принципової позиції окружної прокуратури Станично-Луганським районним судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, 12 квітня 2021 року у смт Станиця Луганська у ході конфлікту, що стався між трьома місцевими мешканцями під час спільного вживання алкогольних напоїв, зловмисник заподіяв сокирою по голові численні удари 36-річному чоловіку та 40-річній жінці. Згідно з лікарським свідоцтвом, смерть потерпілих настала від розтрощення черепа з руйнуванням оболонок та речовини головного мозку.

Факт умисного вбивства виявлено правоохоронцями під час відпрацювання населеного пункту з метою встановлення місцезнаходження особи, причетної до іншого злочину.

Слідством встановлено, що чоловік, прийшовши до тями після розпивання оковитої та скоєння злочину, намагався приховати сліди вбивства. Він змив сліди крові на підлозі та знарядді вчинення злочину, виправ одяг, але не встиг сховати тіла вбитих до приїзду правоохоронних органів.

Після виявлення факту вбивства, 15 квітня 2021 року, того ж дня зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України та за рішенням суду взято під варту.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції №1 Щастинського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

За вчинене особі загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Станично-Луганського відділу

Щастинської окружної прокуратури)