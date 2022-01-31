За привласнення військового авіаційного майна судитимуть працівника військової частини

Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно завідувача сховища авіаційно-технічного складу однієї з військових частин за фактом заволодіння чужим майном у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що з лютого 2018 року по березень 2020 року працівник налагодив механізм викрадення військового авіаційного майна зі сховища військової частини. Маскуючи викрадене майно в особистих речах, він на власному авто вивозив його до місця свого проживання, де і зберігав для подальшого продажу.

Такими діями обвинувачений завдав державі — Міністерству оборони України — понад 307 тис грн збитків, які в ході слідства відшкодовано повністю.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Західного регіону