Поліцейські Київщини викрили злочинний дует «барсеточників»

У селищі Гатне двоє чоловіків викрали з автівки місцевого жителя 900 тисяч гривень та зникли у невідомому напрямку.

Так, 26 липня до поліції звернувся мешканець села Гатне Фастівського району та повідомив, що невідомий викрав з його авто гроші. Встановлено, що потерпілий у той день приїхав на автомобілі «Ford Fusion» додому. Ззаду до його автівки під’їхав «Mersedes», з якого вийшов невідомий чоловік. Він підійшов до автівки потерпілого, розбив скло та викрав з салону авто кейс, у якому знаходились 900 тисяч гривень.

Працівники управління карного розшуку спільно з працівниками Фастівського районного управління із залученням спецпризначенців «КОРД» та ППОП провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу крадія та його спільника. Ними виявились 45-ти та 47-річний уродженці Грузії, які мешкають в Одесі.

Їх затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до шести років.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмисникам про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіків до вчинення аналогічних злочинів на території області.

Відділ комунікації поліції Київської області