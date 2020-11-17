Поліцейські Київщини затримали чоловіка, який побив до смерті свого товариша

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Під час розпиття алкогольних напоїв між двома чоловіками стався конфлікт, що переріс у бійку. Тоді зловмисник сокирою вдарив свого знайомого по голові. Після чого вивів скривавленого друга на вулицю і покинув, а сам пішов відпочивати.

Про виявлення тіла чоловіка у місті Миронівка на спецлінію поліції «102» повідомив місцевий житель.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, криміналістична лабораторія, кінологи та медики, які констатували смерть 50-річного чоловіка.

Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Під час проведення першочергових заходів поліцейські оперативно встановили обставини вчинення злочину та особу зловмисника. Ним виявився 47-річний раніше судимий місцевий житель.

Також з місця події поліцейські вилучили низку речових доказів.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятору тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмиснику про підозру, суд обере затриманому запобіжний захід.

За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Киев Оперативный

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