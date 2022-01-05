Поліцейські Львівщини викрили у хабарництві директора мисливського господарства

Неправомірну вигоду посадовець вимагав за видачу дозвільних документів на здійснення мисливської діяльності у ввірених йому угіддях. Кошти він отримував у два етапи.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями викрили протиправну діяльність директора державного мисливського господарства, який налагодив схему одержання коштів із місцевих жителів за вирішення питання щодо дозвільних документів.

Учора, 4 січня, оперативники затримали директора підприємства під час одержання другого «траншу» у розмірі 500 доларів США. Раніше, у грудні 2021 року, задокументували факт отримання ще 500 доларів США від фізичної особи.

Національна поліція України