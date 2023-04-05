поліцейські м. апостолове затримали чоловіка за підозрою у вбивстві 41-річного знайомого

Нападник завдав потерпілому ножові поранення у шию. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Правоохоронці встановили, що 3 квітня під час конфлікту підозрюваний завдав потерпілому близько трьох ударів ножем у шию.

В ході розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції відділення поліції № 8 Криворізького РУП затримали підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 58-річний раніше судимий за майнові злочини містянин.

3 місця злочину поліцейські вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

4 квітня затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУ поліції