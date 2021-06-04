Поліцейські Мукачева розслідують злочин проти довкілля

Днями співробітники сектору захисту інтересів суспільства та держави поліції Закарпаття поблизу Мукачева виявили факт незаконного видобутку ґрунту. На місці, на момент прибуття поліцейських, працювала вантажна техніка та перебувало двоє чоловіків.

Для документування події на місце прибули працівники слідчо-оперативної групи. Жодних дозвільних документів на видобуток ґрунтового покриву на даній ділянці ні 27-ми, ні 60-річний жителі села Нове Давидково пред’явити не змогли. Від надання пояснень чоловіки відмовились.

Поліцейські провели огляд місця події та вилучили вантажну техніку, яку помістили на арештмайданчик поліції.

Дізнавачі Мукачівського районного управління поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 239-1 Кримінального кодексу України, тобто незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель.

Санкція статті передбачає штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Поліція Закарпатської області