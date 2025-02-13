Водійські права без іспитів та навчання: на Волині зловмисники торгували фальшивими документами

Спільники налагодили процес виробництва водійських посвідчень та техпаспортів на автівки. За послугу брали від 200 до 400 доларів залежно від термінів виконання замовлення. Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність.

У поле зору оперативників Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції потрапила група осіб, яка налагодила механізм виготовлення і збуту підроблених водійських посвідчень.

Організував злочинну схему місцевий мешканець. З клієнтами працював через довірених людей – двох бігунків, які безпосередньо підшукували бажаючих скористатися незаконною послугою, приймали від них документи та передавали готові підробки. За замовлення брались лише після особистої зустрічі з клієнтом, сподіваючись таким чином не привертати увагу місцевих правоохоронців. Придбати фейкове водійське посвідчення у спільників коштувало від 200 до 400 доларів.

Фальшиві документи виробляли за місцем мешкання одного з фігурантів, який безпосередньо і займався виготовленням підроблених документів.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції слідчі обласного управління БЕБ розпочали кримінальне провадження за ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури у фігурантів провели санкціоновані обшуки під час яких вилучили гроші, копії документів на інших осіб, обладнання для виготовлення підробок, ламінувальні стрічки. Вилучене направлено на експертизу, за результатами якої діям фігурантів буде надана остаточна правова оцінка.

Триває слідство.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України