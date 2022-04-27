Поліцейські Мукачівщини затримали підозрюваного у вбивстві

Працівники поліції затримали зловмисника, мешканця Мукачівського району, підозрюваного у вбивстві свого товариша. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Вчора, 26 квітня, близько 23-ої години до поліції надійшло повідомлення від жителя села Плоскановиця Мукачівського району про те, що він виявив мертвим свого односельця.

На місце події негайно прибули працівники слідчо-оперативної групи та експерти криміналісти.

Під час огляду тіла загиблого поліцейські виявили сліди насильницької смерті, а саме поріз у області грудної клітки.

Провівши слідчі дії правоохоронці встановили обставини, за яких потерпілий отримав тілесне ушкодження та особу кривдника.

З’ясувалося, що того вечора між загиблим і його родичем, які розпивали алкогольні напої, виник конфлікт, у ході якого 52-річний мешканець села Плоскановиця схопив ніж і завдав ним удар потерпілому у область грудей. Від отриманого поранення 57-річний чоловік помер.

Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство. За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області