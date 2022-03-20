Поліцейські Одещини затримали кримінального «авторитета» і його спільника

У зловмисників вилучили зброю та понад 5 кг нарковмісних рослин.

До оперативників управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції надійшла інформація про перебування в регіоні осіб, які можуть вплинути на криміногенну обстановку.

Інформація підтвердилася. Виявилося, що в одному із сіл мешкає наближена до «вора в законі» особа разом зі своїм спільником. Це «кримінальний авторитет» зі зв’язками у злочинному середовищі. Обидва чоловіки неодноразово були засуджені за тяжкі злочини. Маючи авторитет, представник злочинного світу брав участь у призначенні так званих «смотрящих» як на волі, так і у місцях позбавлення волі.

Аби не допустити поширення їх злочинного впливу у регіоні, оперативники та слідчі відділення поліції N2 Одеського районного управління поліції N2 затримали «авторитета» та його спільника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та провели невідкладні обшуки.

У них вилучили корпус ручної осколкової гранати РГД-5 та запал, зброю і майже 1000 набоїв різного калібру, а також понад 5 кг нарковмісних рослин.

Вирішується питання про повідомлення затриманим підозри за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Національна поліція України