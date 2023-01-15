Полоненого «ДНРівця» засудили до 13 років позбавлення волі

Шевченківський райсуд Києва визнав уродженця міста Горлівки Донецької області Дмитра Савенка винним в участі у терористичній організації та незаконному збройному формуванні.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 15 грудня.

За матеріалами справи, орієнтовно у листопаді 2020-го Савенко добровільно вступив за контрактом до так званої «Народної міліції «ДНР» — 3 мотострілкової бригади «Беркут», а саме до взводу управління мінометної батареї 3 мотострілкового батальйону на посаду далекомірника.

Із вересня 2021-го і по 24.02.2022 виконував обов’язки спостерігача на спостережному пункті позиції «Горизонт», що на териконі «Ртутний» в районі «Курганки» міста Горлівка.

Після повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України, з кінця лютого 2022-го і до кінця квітня того року, Савенко працював водієм у мінометній батареї 3 мотострілкового батальйону «Народної міліції «ДНР», підвозячи боєприпаси та харчі учасникам цього підрозділу. У наступному місяці він за наказами військового командування «ДНР» виконував бойові завдання, пов’язані із воєнним захопленням території України. 22 травня чоловіка взяли в полон Збройні сили України.

У судовому засіданні Савенко вину визнав повністю, щиро розкаявся та пояснив, що з 2020 року, служив у лавах т.зв. «Національної міліції «ДНР». Мав стрілецьку зброю та боєкомплект. У 2022 році за вказівкою своїх командирів виконував різні завдання, в тому числі брав участь в бойових діях проти Збройних Сил України.

Вироком суду йому призначено 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.