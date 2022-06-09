Судитимуть мешканку Кривого Рогу, яка підтримувала агресію рф проти України

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканки м. Кривого Рогу за фактом виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, маючи проросійські погляди, здійснювала адміністрування одного із Інтернет-месенджерів. Вона поширювала матеріали, які виправдовували військову агресії РФ та пропагували дії країни-агресора.

Також підозрювана виправдовувала мародерства, знищення житлових будинків, вчинені російською армією на території м. Буча та м. Ірпінь Київської області.

У ході санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисниці, вилучено спеціально виділений для адміністрування мобільний термінал, який використовувався у протиправній діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури