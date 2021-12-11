Поліцейські оголосили 20-річному житомирянину про підозру в інтернет-шахрайствах

Нині слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) ККУ.

За наявною інформацією, таким чином парубок отримав щонайменше понад 50 тисяч гривень з 5 акаунтів.

Нагадаємо, під час обшуку у квартирі, де парубок тимчасово мешкав, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, банківські картки, SIM-карти, мобільні телефони та блокноти з особистими записами та інші речі, які вказували на його протиправну діяльність.

Досудове розслідування триває. За чинним законодавством молодикові може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області