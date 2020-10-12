Поліцейські оголосили підозру учаснику «Самооборони Криму»

Поліція Криму та Севастополя оголосила про підозру чоловікові, який, ймовірно, брав участь у збройному формуванні “Самооборона Криму”.

Про це пресслужба відомства повідомила у Facebook.

За інформацією поліції, після окупації півострова підозрюваний добровільно вступив до “Самооборони Криму”. На початку березня 2014 року він проходив службу на блокпосту “Орловский мост”, розташованому при в’їзді до Севастополя.

Правоохоронці поінформували, що підозрюваний, спільно з іншими учасниками формування, виконував протиправні накази так званих “ватажків” “Самоборони Криму”, погрожував застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї, здійснював контрольно-пропускний режим, перевірку документів громадян, обшукував транспортні засоби, які рухалися в напрямку Севастополя.

“Наразі чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим не передбачених законом збройних формувань) ККУ”, – зазначили у відомстві. // uatv.ua