Поліцейські Прикарпаття розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві матері

З метою уникнення відповідальності, зловмисник покинув місце злочину. Менш ніж за добу поліцейські розшукували та затримали фігуранта у процесуальному порядку.

15 січня до поліції Долини надійшло повідомлення від офіцера громади про те, що виявлено мертвою жительку Болехівської громади.

На місце були скеровані слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти слідчого управління та всі профільні служби обласної поліції. На місце події виїхали співробітники екстреної медичної допомоги, які констатували смерть жінки.

Правоохоронці встановили особу загиблої. Йдеться про 61-річну мешканку Болехова. Провівши ряд оперативних заходів, поліцейські попередньо встановили обставини вчинення злочину та особу, що причетна до вбивства. Йдеться про 44-річного сина потерпілої. Він проживав разом з матір’ю.

Відомо, що між родичами виник побутовий конфлікт, в ході якого, син задушив матір. Після вчинення злочину фігурант покинув місце події. Менш ніж за добу правоохоронці розшукали його в одному із населених пунктів Калущини.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дій кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 15 років позбавлення волі.

Слідчі уже повідомили затриманому про підозру. Суд невдовзі обере запобіжний захід. Процесуальне керівництво здійснює Калуська окружна прокуратура.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини