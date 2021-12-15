Поліція викрила львів’янина, який викрав з лікарні комп’ютерну техніку

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника за допомогою системи камер відеоспостереження «Безпечна Львівщина». Слідчі повідомили йому про підозру в скоєнні крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення.

14 грудня до поліції надійшло повідомлення від персоналу однієї з лікарень Львова про викрадення з медзакладу комп’ютерної техніки.

На місці працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники Львівського районного управління поліції №1. Як встановили правоохоронці, невідомий чоловік, скориставшись відсутністю персоналу в одному з кабінетів на другому поверсі, викрав комп’ютер.

Оперативники кримінальної поліції територіального підрозділу поліції, вивчивши відео з камер спостереження системи «Безпечна Львівщина», встановили особу причетного до крадіжки, 26-річного місцевого мешканця. Також правоохоронці встановили, що викрадену комп’ютерну техніку зловмисник здав у ломбард.

Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області