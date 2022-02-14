Поліцейські розшукали водія, який скоїв у Костянтинівці наїзд на вагітну жінку з дитиною та втік

Упродовж вихідних на автодорогах Донеччини сталося три ДТП з постраждалими, в яких травмувалися четверо осіб. Серед потерпілих – мама з дворічною донькою. Поліція розслідує обставини аварій.

Всі автопригоди відбулися вчора, 13 лютого. Двоє пішоходів потрапили під колеса автомобіля Toyota Rav-4 на пл. Перемоги в Костянтинівці, Приблизно о 15:30. При виконанні обгону водій збив на нерегульованому пішохідному переході 33-річну вагітну жінку з дворічною дівчинкою на руках. Авто, не зупиняючись, поїхало з місця події. Внаслідок наїзду потерпілі отримали забої та садна.

Поліція оголосила план «Перехоплення». З місця ДТП було вилучено фрагменти автомобіля, опитано свідків, перевірено камери інтелектуального відеоспостереження. За декілька годин поліцейські розшукали транспортний засіб, а також встановили, хто був за кермом авто. Водієм виявився 33-річний житель Костянтинівки.

О 20:28 на вул. Ямська в місті Сіверськ Бахмутського району автомобіль BMW 530D під керуванням 38-річного чоловіка не обрав безпечну швидкість, виїхав за межі проїжджої частини, врізався в електроопору та перекинувся. В аварії постраждав 28-річний пасажир, якого госпіталізували в тяжкому стані.

Третя ДТП сталася близько 21:30 на вул. Центральній в селі Гришине Покровського району. Водій автомобіля «ВАЗ 21099» скоїв наїзд на 74-річну жінку-пішохода. Потерпілу доставили до лікарні з переламом ноги.

Слідчі розпочали за всіма фактами кримінальні провадження за ч.1 та ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Повні обставини подій встановлюються. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Донецької області