У Запоріжжі викрила осіб, які ошукали громадян більше ніж на 100 000 гривень

Фігуранти на платформі оголошень розміщували інформацію з продажу медичних товарів, в тому числі медичних масок. За товар вимагали повну передплату, після — зникали За такі дії їм загрожує до восьми років за ґратами.

В ході всеукраїнської операції «Трикстер» співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області спільно зі слідчими поліції області, під процесуальним керівництвом Запорізької місцевої прокуратури, викрили групу осіб у продажі неіснуючих товарів.

Встановлено, що до таких дій причетні двоє мешканців Запоріжжя. Фігуранти на платформі онлайн-оголошень розміщали інформацію щодо продажу товарів медичного призначення. Головною умовою продажу була повна передплата. Гроші потерпілі перераховували на банківські картки одного з фігурантів.

Після отримання передоплати — оголошення щодо продажу товарів видаляли.

Ошуканих громадян блокували та додавали у «чорний список». При цьому ніякий товар їм не відправляли.

За попередніми даними, від дій зловмисників постраждало 10 громадян. Матеріальні збитки складають понад 100 000 гривень.

На теперішній час одному із фігурантів повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Звертаємо увагу громадян, що купувати товари необхідно лише на перевірених сайтах та обирати післяплату. Також уважно перевіряйте назву необхідного веб-ресурсу. Відмінність у назві може означати, що ви потрапили не на оригінальний ресурс, а на фішинговий сайт.

Крім цього на сайті кіберполіції у розділі «Стоп фрауд» можна перевіряти невідомий номер, банківську картку чи посилання на сумнівний сайт. Можливо, шахраї вже є у базі кіберполіції.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

(За інформацією відділу кіберполіції в Запорізькій області)