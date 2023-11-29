Поліцейські розшукали злодійку, яка викрала благодійні кошти

Мешканка Чортківського району винесла з магазину в селищі Мельниця-Подільська банку з пожертвами на ЗСУ. Повідомлення про крадіжку надійшло до поліції від працівників закладу.

Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваної. Протиправний і водночас аморальний вчинок скоїла 32-річна місцева мешканка. В крамниці біля каси увагу жінки привернула скляна ємність набита грошима. Зловмисниця вхопила її та кинулася до виходу. Злодійка заробила майже 1000 гривень та кримінальне провадження.

Працівники поліції розшукали підозрювану. З крадених благодійних коштів вона встигла витратити лише 200 гривень, решту після завершення слідчих дій поліцейські повернуть благодійникам.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Поліцейські перевіряють причетність крадійки до скоєння інших злочинів.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області