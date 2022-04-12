Поліцейські столичного метрополітену затримали псевдомінера

Чоловік зателефонував на спецлінію та повідомив, що залишив вибухівку на станції метро, однак інформація не підтвердилася. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян «мінеру» загрожує до шести років позбавлення волі.

До столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про замінування станції метро «Голосіївська». На місце події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці провели огляд станції, вибухонебезпечних предметів не виявили.

Заступник начальника відділу кримінальної поліції управління поліції в метрополітені Юрій Чмир повідомив, що провівши оперативно-розшукові заходи було встановлено особу, причетну до правопорушення:

«Ми з’ясували, що псевдомінером виявився уродженець міста Києва, 1966 року народження. Чоловік на момент затримання перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння та пояснити причину своїх протиправних дій не зміг. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені за погодженням із Подільською окружною прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Фігуранту обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва