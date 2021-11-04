Суддю та працівників Лисичанського міського суду викрито на махінаціях із ухваленням судових рішень (відео)

Працівники Територіального управління ДБР Краматорська викрили суддю та працівників Лисичанського міського суду на махінаціях із судовими рішеннями.

За попередньою інформацією, під час відсутності на робочому місці однієї судді від її імені приймалися судові рішення. Ці «ухвали» потім офіційно вносилися до автоматизованої системи документообігу.

До того ж судді, яка перебувала за межами міста, нараховувалася та виплачувалася заробітна плата.

Вчора, 3 листопада 2021 року, працівники Теруправління ДБР Краматорська провели обшуки у Лисичанському міському суді Луганської області для отримання додаткової доказової бази.

Під час обшуків вилучено судові справи, табель обліку робочого часу, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, які будуть відправлені для проведення експертизи.

Кримінальне провадження розпочато за статтями:

ч. 2 ст. 376-1 КК України (незаконне втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура, оперативний супровід — ДБР.

ДБР