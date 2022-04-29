Поліцейські Тернополя затримали серійну злодійку

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції жительці міста 1975 року народження. Її судитимуть по законах воєнного часу.

Правоохоронцям територіального підрозділу поліції вдалося довести причетність жінки до трьох крадіжок в обласному центрі. Тернополянка обирала невеликі крамниці, звідки виносила невеликий товар, який непомітно проносила повз каси.

У вчиненому вона зізналася. До слова,в минулому вона вже притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відомості про події слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області