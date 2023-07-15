Поліцейські відзначили трьох підлітків, які допомогли затримати грабіжника

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Під час наради в присутності особового складу Шепетівського райуправління поліції керівництво вручило Сергію, Іллі та Ярославу подяки за виявлену сміливість та допомогу поліції.

Нагадаємо, днями хлопці стали свідками вчинення злочину. В одному з магазинів цифрової техніки в центрі Шепетівки грабіжник серед білого дня викрав дороговартісний гаджет та почав утікати. Поки продавчиня викликала поліцію, хлопці наздогнали зловмисника та утримували його до приїзду правоохоронців.

У Шепетівці поліцейські відзначили трьох підлітків, які допомогли затримати грабіжника

Слідчі Шепетівського райуправління поліції вже оголосили чоловікові підозру за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

— Вдячні вам за співпрацю, виявлену спритність та хоробрість. Ваш вчинок гідний поваги. Ми бачимо, що нам росте гідна зміна. Тож у майбутньому чекаємо вас у наших рядах, — з такими словами звернувся до юних героїв т.в.о. начальника Шепетівського РУП полковник поліції Володимир Рой.

Пишаємось нашим молодим поколінням та бажаємо хлопцям миру, радості та успіхів у навчанні!

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

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