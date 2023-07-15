Поліцейські відзначили трьох підлітків, які допомогли затримати грабіжника

Під час наради в присутності особового складу Шепетівського райуправління поліції керівництво вручило Сергію, Іллі та Ярославу подяки за виявлену сміливість та допомогу поліції.

Нагадаємо, днями хлопці стали свідками вчинення злочину. В одному з магазинів цифрової техніки в центрі Шепетівки грабіжник серед білого дня викрав дороговартісний гаджет та почав утікати. Поки продавчиня викликала поліцію, хлопці наздогнали зловмисника та утримували його до приїзду правоохоронців.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції вже оголосили чоловікові підозру за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

— Вдячні вам за співпрацю, виявлену спритність та хоробрість. Ваш вчинок гідний поваги. Ми бачимо, що нам росте гідна зміна. Тож у майбутньому чекаємо вас у наших рядах, — з такими словами звернувся до юних героїв т.в.о. начальника Шепетівського РУП полковник поліції Володимир Рой.

Пишаємось нашим молодим поколінням та бажаємо хлопцям миру, радості та успіхів у навчанні!

Сектор комунікації поліції Хмельницької області