Запорізькі поліцейські оперативно розкрили два умисних вбивства

За обома фактами відкриті кримінальні провадження. Фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм повідомлено про підозру. Відповідно до чинного законодавства зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

6 вересня близько 14 години до відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в приміщенні будинку одного з сіл Комишуваської територіальної громади Запорізького району виявлено тіло власниці 1974 року народження зі слідами насильницької смерті.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти, оперативники, а також слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 64-річний співмешканець потерпілої. Так, між подружжям, під час розпиття спиртних напоїв, на ґрунті ревнощів виник конфлікт, в ході якого чоловік наніс жінці не менше одинадцяти колотих ударів в область шиї, тулубу та кінцівок.

Того ж дня, о 23:40 до відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку по вулиці Лізи Чайкіної виявлено тіло місцевого мешканця 1988 року народження. В ході огляду судово-медичний експерт виявив на тілі потерпілого ушкодження, які вказували на насильницький характер смерті (удушення).

Під час проведення низки першочергових слідчих та оперативно-пошукових заходів правоохоронцям вдалося з’ясувати всі обставини події, а також встановити особу, причетну до скоєння особливо тяжкого злочину. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження. Чоловік спричинив смертельні травми під час раптово виниклого конфлікту.

Наразі обох фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

7 вересня їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо: У Запоріжжі правоохоронці затримали «на гарячому» двох наркозакладників.

Відділ комунікації поліції Запорізької області