Поліцейські викрили харків’янина на виготовлені та збуті наркотиків

Чоловік облаштував у підвалі одного з гаражів у Харкові нарколабораторію з вирощування конопель. Виготовлений з них наркотик зберігав за місцем мешкання та збував під час особистих зустрічей серед осіб з кола близького спілкування. Вартість вилучених у нього «заборонених речовин» за цінами «чорного ринку» складає близько пів мільйона гривень.

Викрили незаконну діяльність 42-річного наркодилера оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області спільно зі слідчими місцевої поліції. Встановлено, що чоловік обладнав підвал свого гаража під нарколабораторію з вирощування рослин коноплі елітних сортів в штучних умовах. Він ретельно доглядав за наркорослинами, облаштувавши приміщення лабораторії спеціальним освітленням, вентиляцією, штучним поливом, регуляторами температури та вологості, а також обробляв їх необхідними добривами для швидкого росту.

Надалі виготовлений канабіс фасував та зберігав у квартирі за місцем мешкання, а збував його серед знайомих, продаючи «з рук у руки» і тільки за готівковий розрахунок.

Щомісячний оборот від такого бізнесу складав понад 100 тисяч гривень.

Вчора, 30 листопада, правоохоронці, за силової підтримки бійців спецпідрозділу «Схід» провели у гаражі та помешканні фігуранта санкціоновані обшуки. В результаті вилучили ємності з канабісом, розфасований по дозах наркотик, рослини конопель, обладнання для їх вирощування, електронні ваги, пакети для фасування, банківські картки та мобільний телефон.

Вартість вилучених у нього «заборонених речовин» за цінами «чорного ринку» складає близько пів мільйона гривень.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі готують йому повідомлення про підозру за ч. 2 с. 307 кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Після надходження результатів експертного дослідження буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію дій фігуранта.

За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України