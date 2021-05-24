Поліцейські викрили у грабежі 33-річного житомирянина

Оперативники карного розшуку Житомирського райуправління поліції встановили особу жителя обласного центру, якого обґрунтовано підозрюють у причетності до відкритого викрадення ґаджета з автомобіля таксі. Нині у рамках розпочатого досудового розслідування триває з’ясування всіх обставин.

На світанку 22 травня до поліції надійшло повідомлення про грабіж на вул. Покровській в обласному центрі. На місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського РУП.

Як з’ясувалось, водій таксі зупинив свій автомобіль «Renault» поблизу цілодобової крамниці на прохання пасажирок. Одна з них, 34-річна житомирянка, залишила в салоні мобільний телефон, адже мала намір швидко повернутися. У цей час до транспортного засобу підскочив невідомий молодик, який крутився неподалік, відчинив дверцята, вихопив з салону автівки гаджет та втік.

Поліцейські зібрали свідчення очевидців, у тому числі й щодо прикмет правопорушника та напрямку його руху. Згодом оперативники карного розшуку встановили, що до вчинення правопорушення може бути причетний 33-річний житомирянин.

Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) КК України, триває з’ясування всіх обставин події. Законодавством відкрите викрадення чужого майна карається штрафом від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 4 років.

Поліцейські нагадують автовласникам про необхідність відповідально ставитися до збереження власного майна. Виходячи з транспортного засобу навіть на кілька хвилин, не забувайте зачиняти вікна та дверцята. Не лишайте в салоні ґаджетів, грошей та документів, адже ці речі можуть привабити зловмисника.

Відділ комунікації поліції Житомирської області