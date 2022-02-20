У Лисичанську поліцейські розкрили вбивство, скоєне рецидивістом

46-річного раніше неодноразово судимого мешканця м. Лисичанськ затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Вчора, 19 лютого, до поліції м. Лисичанськ надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що в квартирі по вул. Дружби Народів він виявив труп знайомого.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, експерт-криміналіст, кінолог зі службовою собакою, керівництво Главку та місцевого відділу поліції. Судово-медичний експерт встановив, що смерть чоловіка настала внаслідок проникаючого колото-різаного поранення грудної клітини зліва.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів у скоєнні вбивства поліцейські викрили та затримали 46-річного раніше неодноразово судимого місцевого мешканця.

Слідчими, за процесуальним керівництвом прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Триває досудове розслідування. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Луганської області