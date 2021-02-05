Поліцейські викрили зловмисника, який вбив 39-річного мешканця Львівщини

Правоохоронці виявили чоловіка у місті Бердянськ Запорізької області.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 14 січня раніше неодноразово судимий 50-річний чоловік, який не має постійного місця проживання, під час побутового конфлікту жорстоко побив свого знайомого, мешканця одного з сіл Львівського району віком 39 років, у його ж домі. Від отриманих травм чоловік помер, зловмисник з місця події втік.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, обходи та опитування мешканців, під час яких встановили особу зловмисника, причетного до вбивства.

До встановлення маршруту пересування та місця перебування втікача були задіяні оперативники карного розшуку поліції Львівської, Київської та Донецької областей.

Слідчі відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури

повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. // Діло