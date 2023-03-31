Судитимуть екскерівника СБУ часів Януковича, який очолив каральний орган РФ на окупованій частині Херсонщини
За матеріалами Служби безпеки до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівника СБУ олександра якименка. Він причетний до організації масових репресій проти мирних жителів у захопленій частині Херсонської області.
З 2014 року експосадовець переховувався в рф, а на початку повномасштабного вторгнення допомагав окупантам у війні проти України.
Зокрема, його призначили керівником створеної агресором «государственной службы безопасности в Херсонской области».
На цій посаді він виконує завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в південному регіоні.
Для цього організовує масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів.
Щоденно людей піддають жорстоким тортурам – катують електричним струмом, не дають воду та їжу, а також імітують розстріл потерпілих.
Таким чином з них намагаються «вибивати» зізнання у сприянні Силам оборони, а після цього пропонують за гроші отримати «амністію».
За даними слідства, до лав окупаційного органу його очільник особисто залучив ще вісьмох зрадників, які беруть безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів якименка судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 3, ч. 4 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Також за цими статтями Кримінального кодексу України кваліфіковано злочинні дії восьми спільників фігуранта.
Наразі обвинувачені оголошені у розшук. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.Tweet