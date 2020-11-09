Поліцейські вилучили у квартирі житомирянина гранати

7 листопада поліцейські Житомирського відділу під час санкціонованого обшуку вилучили гранати РГД-5, підривачі, димові гранати та вибухові пакети. Власника арсеналу, що зберігався в квартирі, де мешкає 3-річна дитина, поліцейські затримали. Триває розслідування.

Небезпечні боєприпаси поліцейські виявили за місцем проживання 55-річного чоловіка у звичайній квартирі. Слідчі дії проводились за відповідною ухвалою суду.

Окрім чоловіка, у квартирі також проживають ще троє людей, серед них 3-річна дитина.

— Небезпека від зберігання вибухонебезпечних предметів у жилій оселі, багатоквартирному будинку, у рази збільшувалась від легкодоступності їх знаходження. У будь-який момент дитина залишившись без нагляду могла зацікавитись незвичними предметами, — прокоментував ситуацію т.в.о. начальника Житомирського відділу поліції Володимир Богдан.

6 гранат РГД-5 у пакеті поліцейські виявили у тумбочці на балконі, в іншому місці там же знаходились і два підривачі. 5 димових гранат та 10 вибухових пакетів було знайдено у шафі в одній з кімнат квартири.

Відтак усе виявлене було вилучено та направлено на відповідне експертне дослідження.

Досудове розслідування проводиться за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Власника арсеналу поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення чоловікові про підозру у вчинення кримінального діяння слідчі клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Житомирської області