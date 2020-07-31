Поліцейські Вінниччини затримали групу сутенерів

Поліція припинила діяльність злочинного угруповання, члени якого організували у Вінниці бізнес з надання платних сексуальних послуг, куди втягували в тому числі і неповнолітніх.

Під час обшуків у фігурантів вилучено телефони, сім-карти, грошові кошти, пістолети. Троє з них затримані в процесуальному порядку. В ході розслідування перевіряється ряд інших осіб на причетність до злочинної діяльності групи.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, сутенерське угруповання викрили працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та детективи слідчого управління поліції вінницької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Зловмисників було затримано за силової підтримки спецпідрозділу КОРД .

Поліцейські встановили, що учасники угруповання розподілили між собою ролі, а саме чоловіки знаходили приміщення для надання послуг інтимного характеру, забезпечували охорону в разі виникнення конфліктних ситуацій з клієнтами, а третя співучасниця вербувала жінок для заняття проституцією. Жінок підшуковувала з числа тих, хто опинився в складних життєвих обставинах – мав скрутне матеріальне становище та відсутність моральних перепон.

Пособниця розміщувала відповідну рекламу специфічних послуг в мережі Інтернет.

У результаті серії оперативних і слідчих дій співробітники поліції задокументували протиправну діяльність сутенерів. У фігурантів проведені обшуки. Правоохоронці вилучили докази незаконного секс-бізнесу, зокрема візитівки, мобільні телефони, а також гроші, отримані злочинним шляхом та зброю.

Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Вінницької області