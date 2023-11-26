поліцейські вінниці встановили причетність чоловіка до п’яти крадіжок з потягів

Зловмисник купував квитки на потяги та обкрадав пасажирів, коли ті спали. Чоловік забирав усе цінне майно. Наразі підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. За вчинення крадіжок йому загрожує до 8 років ув’язнення.

За словами заступника начальника відділу поліції № 1 Вінницького райуправління Віталія Кучерука, крадіжки сумок та рюкзаків з грошима й цінними речами зловмисник здійснював у нічний час. Викрадені гаджети – мобільні телефони, електронні книги та іншу техніку, здавав у ломбарди, а банківськими картками розраховувався у магазинах та аптеках. Коли гроші на картках закінчувались – чоловік позбувався речового доказу.

Загалом зловмисник привласнив понад 30 тисяч гривень, які були на банківських картках.

Речові докази не вилучено, у зв’язку із реалізацією та розтратою.

Наразі 40-річний чоловік, житель Вінницького району перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів.

Триває досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. На наступні 8 років чоловік ризикує потрапити за грати.

Відділ комунікації поліції Вінницької області