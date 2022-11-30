Поліцейські встановлюють обставини вбивства жителя Рівненського району

27 листопада близько п’ятої ранку до поліції надійшло повідомлення, що в селі Біла Криниця медики «швидкої» констатували смерть 36-річного чоловіка із тілесними ушкодженнями.

Слідчо-оперативна група ВП № 1 (м. Рівне) Рівненського РУП, яка негайно прибула на виклик, за місцем проживання 49-річної жительки Рівненського району у одній із кімнат на підлозі виявила тіло чоловіка. Обстановка у кімнаті була порушена, а на меблях та біля загиблого — сліди крові.

Зі слів жінки, ввечері напередодні побачила майже непритомного знайомого на вулиці, забрала в будинок та поклала спати. Вранці, коли почула гуркіт – побачила, що він упав та викликала швидку.

Відповідно до лікарського свідоцтва смерть чоловіка настала внаслідок закритої тупої травми живота із ушкодженням селезінки та масивної крововтрати.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження із місця події вилучено необхідну слідову інформацію, яка має суттєве значення у справі. Поліцейські встановлюють усі обставини, можливих очевидців та свідків події, зокрема й особу, яка може бути причетною до скоєного злочину.

Відділ комунікації поліції Рівненської області